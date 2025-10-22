Силы ПВО уничтожили самолет Су-27 ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, а также 224 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции.

«Сбиты самолет Су-27, четыре крылатые ракеты, три управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 224 беспилотника самолетного типа», — говорится в публикации.

В российском оборонном ведомстве добавили, что всего в ходе спецоперации Вооруженные силы (ВС) России уничтожили 668 самолетов и почти 91,7 тысячи БПЛА.

22 октября Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Ивановка в Днепропетровской области. Общие потери ВСУ, как отметили в российском оборонном ведомстве, составили свыше 520 военнослужащих.

Накануне председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ нанесли удар по производственным мощностям Южного машиностроительного завода в Павлограде. По его данным, на этом объекте осуществлялась сборка ракет «Нептун» и «Гром-2» для вооружения украинской армии.

