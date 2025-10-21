На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России рассказали о появившихся у ВСУ роях дронов

Военкор Котенок: каждого российского военного атакуют от 40 до 100 дронов ВСУ
Andrii Marienko/AP

На всех направлениях проведения специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют преимущество в «малой авиации», прежде всего, в FPV-дронах. Об этом в своем Telegram-канале заявил военный корреспондент Юрий Котенок.

В качестве примера он привел Запорожское направление, где на каждого выявленного противником российского бойца летит от 40 до 100 дронов.

«Даже если возьмем нижнюю планку в 40 беспилотников — это кажется мало? Сколько шансов выжить штурмовику, просто мотострелку в этих условиях? Сколько прожить бойцу на поле боя?» — написал журналист.

Также он отметил, что в таких условиях российским войскам удается идти вперед.

В сентябре сообщалось, что украинские военные начали применять новые сверхопасные оптоволоконные дроны, которые угрожают в том числе мирным жителям. Подобные БПЛА оснащены тройным зарядом. Они являются бесшумными.

Ранее ВСУ применили «дроны-драконы» с технологией, используемой нацистами во Второй мировой войне.

Атаки БПЛА на Россию
