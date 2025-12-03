Bild: тысяча солдат ВСУ попала в окружение в Димитрове и просит о помощи

Тысяча солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала в окружение в Димитрове (украинское название Мирноград — прим. ред.) в Донецкой народной республике и просит о помощи. Об этом сообщает Bild со ссылкой на одного из бойцов.

«Мы должны либо вывести контингент из Мирнограда, либо обеспечить стабильную логистику. Вытащите нас отсюда или снабжайте! Если нет, защитники города останутся там навсегда», — заявил он.

По словам военнослужащего, положение украинской стороны в городе «критическое». Он рассказал, что логистика осуществляется исключительно с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов. Солдат отметил, что сейчас доставка еды уже становится проблемой. Боец подчеркнул, что много подразделений было переброшено на территории и было бы хорошо, если бы «целая бригада» взяла под контроль маршрут снабжения.

Солдат объяснил, что на данный момент почти все логистические маршруты находятся под контролем российских войск.

До этого командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в северной части города Димитрова заблокированы от полутора до двух тысяч украинских солдат. По его словам, южная часть города полностью освобождена, идет зачистка.

Ранее глава ДНР сообщил о попытках ВСУ отвлечь войска РФ от наступления под Красноармейском.