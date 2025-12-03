На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили об окружении тысячи солдат ВСУ в Димитрове

Bild: тысяча солдат ВСУ попала в окружение в Димитрове и просит о помощи
true
true
true
close
Serhii Nuzhnenko/Reuters

Тысяча солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала в окружение в Димитрове (украинское название Мирноград — прим. ред.) в Донецкой народной республике и просит о помощи. Об этом сообщает Bild со ссылкой на одного из бойцов.

«Мы должны либо вывести контингент из Мирнограда, либо обеспечить стабильную логистику. Вытащите нас отсюда или снабжайте! Если нет, защитники города останутся там навсегда», — заявил он.

По словам военнослужащего, положение украинской стороны в городе «критическое». Он рассказал, что логистика осуществляется исключительно с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов. Солдат отметил, что сейчас доставка еды уже становится проблемой. Боец подчеркнул, что много подразделений было переброшено на территории и было бы хорошо, если бы «целая бригада» взяла под контроль маршрут снабжения.

Солдат объяснил, что на данный момент почти все логистические маршруты находятся под контролем российских войск.

До этого командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в северной части города Димитрова заблокированы от полутора до двух тысяч украинских солдат. По его словам, южная часть города полностью освобождена, идет зачистка.

Ранее глава ДНР сообщил о попытках ВСУ отвлечь войска РФ от наступления под Красноармейском.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами