Военный эксперт назвал срок полного освобождения Донбасса

Военный эксперт Живов: Россия может полностью освободить Донбасс в течение года
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российская сторона без учета мирного соглашения может полностью освободить Донбасс в течение года. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил военный эксперт Алексей Живов.

«По текущей динамике в течение года, если будем двигаться дальше вперед. Если не будет дополнительных сил», — заявил он.

По словам Живова, если будут введены какие-то дополнительные силы, то процесс может пойти быстрее, однако продвижение России на линии боевого соприкосновения зависит от множества факторов.

До этого журналист Саймон Шустер в статье для журнала The Atlantic писал, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет сдавать Донбасс ради прекращения войны, чтобы не проиграть будущие выборы главы государства.

В публикации говорится, что в октябре украинский лидер обещал президенту США Дональду Трампу, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут окружить российские войска около Покровска (Красноармейск — российское название), но этого так и не произошло, поэтому американский лидер принял другую тактику.

На прошлой неделе США предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство на Украине и в Европе.

Ранее Рябков не исключил, что Россия продолжит добиваться своих целей в рамках СВО.

