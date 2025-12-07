На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны рассказало о суточных потерях ВСУ

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли 1350 военнослужащих в зоне СВО
Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

ВСУ за последние сутки потеряли около 1 350 военнослужащих в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что на направлении группировки «Север» удары пришлись по подразделениям механизированной бригады, штурмового полка и теробороны ВСУ в районах Новых Вирок, Андреевки, Новой Сечи и Искрисковщины в Сумской области. Там украинская сторона лишилась до 210 человек, десяти автомобилей, трех артиллерийских орудий и трех складов с боеприпасами.

На Харьковском направлении под огневое поражение попали части двух механизированных бригад ВСУ в районах Старицы и Вильчи. Кроме того, войска «Запада» продолжили ликвидацию окруженной группировки на левом берегу Оскола: штурмовые подразделения 6-й армии освободили Кучеровку.

В этом же регионе нанесены удары по силам четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах Купянска-Узлового, Подолов, Благодатовки и Шийковки. Потери противника, по данным Минобороны, превысили 220 человек; уничтожены семь западных бронемашин, 11 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, включая 155-мм САУ Paladin, а также станция радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.

Войска «Южной» группировки улучшили позиции и нанесли удары по подразделениям механизированной, аэромобильной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ. Потери ВСУ составили свыше 190 человек, три бронемашины, девять автомобилей и САУ Krab. Уничтожены станции РЭБ и семь складов снабжения.

Группировка «Центр» завершила освобождение Ровного в ДНР, продолжила зачистку Гришино и нанесла удары по украинским силам в Димитрове. По подсчетам ведомства, потери составили до 480 человек.

На запорожском и Днепропетровском направлениях войска «Востока» продвинулись в глубину обороны, уничтожив более 205 украинских военных, бронемашину, десять автомобилей, четыре артиллерийских орудия и станцию РЭБ.

Группировка «Днепр» нанесла удары по тяжелой механизированной и береговой обороне ВСУ в районах Веселянки, Львово и Антоновки. Уничтожены до 45 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV, гаубица М777, десять пикапов, две станции РЭБ и два склада боеприпасов.

Ранее рядовой ВС РФ сорвал атаку вертолета ВСУ на подлете к российским позициям.

