Данные об атаке российской системой ПВО белорусского самолета оказались фейком

Распространившееся в сети сообщение о том, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) якобы атаковала на подлете к Москве белорусский самолет, является фейком. Об этом сообщает »Лента.ру».

Издание обращает внимание, что недостоверную информацию тиражировал, в частности, Александр Невзоров (признан в РФ иностранным агентом). В публикациях сообщалось, что на подлете к аэропорту Шереметьево российская система ПВО якобы обстреляла следовавший из Минска пассажирский рейс AFL1845, приняв его за украинский беспилотник.

Помимо этого публиковалось видео, на котором пилот воздушного судна докладывает, что по самолету якобы работает ПВО. На деле же выяснилось, что видеозапись — фейк, поскольку имеет ряд особенностей. «Лента.ру» объяснила, что, во-первых, командир самолета говорит «на связи пилот борта», но, согласно правилам, переговоры с диспетчером должны начинаться с названия позывного.

Во-вторых, нет смысла несколько раз повторять, что это гражданский маршрут, поскольку у диспетчера и так есть информация об этом.

Также есть странность, когда командир говорит, что «разрешение получено», хотя о чем была речь, не ясно. Если говорится о разрешении на посадку, то его как раз выдает диспетчер, обращает внимание издание.

Еще одной немаловажной деталью стал факт того, что командир якобы попавшего под обстрел судна не запрашивает смены курса или высоту, что было бы актуально в данной ситуации. В заключении «Лента.ру» обращает внимание, что голос командира звучит слишком невыразительно и неэмоционально, что кажется ненатуральным в столь опасных обстоятельствах.

Что касается других видео, указала «Лента.ру», на которых пассажиры кричат, самолет трясет, а пассажирка рассказывает о ПВО, то это тоже фейк, кадры подверглись обработке и представляют собой разные моменты: некоторые были сняты в 2019 году в небе над Европой, на борту самолета, выполнявшего рейс из Приштины в Евроаэропорт Базель, а на другом — возмущение пассажиров задержанного рейса Дубай — Махачкала.

В свою очередь канал «Народный Антифейк» обратил внимание, что искусственный интеллект изменил видео, подогнав их под сюжет с якобы атакой российской ПВО на белорусский самолет.

Ранее глава Орловской области предупредил о распространяемом в регионе видеофейке.