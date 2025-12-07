В Ленобласти уничтожили тротил там, где упали обломки БПЛА

Взрывотехники обезвредили обломки беспилотников в Киришском районе Ленобласти. Об этом сообщила администрация региона в Telegram-канале.

Власти уточнили, что тротил уничтожили на месте падения обломков. При этом никто не пострадал.

«Оставшиеся элементы беспилотников переданы в Следственный Комитет для продолжения работы», — добавили в администрации.

Утром в Ленобласти действовал режим воздушной опасности. В регионе сбили несколько дронов. Вскоре стало известно, что пораженные части БПЛА нашли у деревни Глажево. Туда прибыли взрывотехники.

Элементы еще одного беспилотника обнаружили севернее промзоны города Кириши. Дрон был полностью уничтожен. Помощь оперативным службам оказывала районная администрация.

Ранее обломки БПЛА упали на российский детсад.