Российские войска взяли под контроль запорожское село

МО: войска РФ освободили село Червоное в Запорожской области
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска взяли под контроль село Червоное в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в новой сводке.

По информации ведомства, ВС РФ нанесли поражение штурмовой, трем механизированным бригадам, двум штурмовым полкам, штурмовому батальону «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригаде теробороны.

Бои шли в районе Воздвижевки, Косовцево, Зализничного, Гуляйполя в Запорожской области и Андреевки в Днепропетровской области.

Потери ВСУ составили 235 военнослужащих. Были уничтожены танк, три боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 155-мм самоходная гаубица «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, боевая машина реактивной системы залпового огня «Vampire» из Чехии. Кроме того, был поражен склад боеприпасов.

3 декабря командир роты 30-й мотострелковой бригады группировки «Центр» Геннадий Дорошев с позывным «Лом» рассказал, что ВСУ пытаются контратаковать в районе Красноармейска в Донецкой народной республике.

За день до этого министерство обороны РФ объявило, что подразделения российской группировки войск «Центр» завершили зачистку Красноармейска от украинских военных.

Ранее военный эксперт назвал срок полного освобождения Донбасса.

