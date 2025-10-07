На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Нововасилевское

Минобороны РФ: группировка войск «Восток» взяла под контроль Нововасилевское
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Бойцы российской группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Нововасилевское в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным пресс-службы, в ходе наступательных действий бойцы российской армии нанесли поражение механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также подразделениям теробороны и нацгвардии украинской стороны в районах населенных пунктов Червоное, Полтавка, Успеновка и Новогригоровка Запорожской области.

Во время борьбы за территории армия Украины потеряла свыше 365 солдат, а также боевую машину пехоты, бронетранспортер, 16 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

После этого в сводке Минобороны сообщили, что группировка «Восток» в ходе взятия под контроль Нововасилевского заняла более 4 кв. км территорий по правому берегу реки Янчур. Кроме того, военные водрузили на территории населенного пункта флаги Российской Федерации.

 

Ранее российские военные сбили три управляемых авиационных бомбы в зоне СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами