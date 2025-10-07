Российские военные взяли под контроль населенный пункт Нововасилевское

Бойцы российской группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Нововасилевское в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным пресс-службы, в ходе наступательных действий бойцы российской армии нанесли поражение механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также подразделениям теробороны и нацгвардии украинской стороны в районах населенных пунктов Червоное, Полтавка, Успеновка и Новогригоровка Запорожской области.

Во время борьбы за территории армия Украины потеряла свыше 365 солдат, а также боевую машину пехоты, бронетранспортер, 16 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

После этого в сводке Минобороны сообщили, что группировка «Восток» в ходе взятия под контроль Нововасилевского заняла более 4 кв. км территорий по правому берегу реки Янчур. Кроме того, военные водрузили на территории населенного пункта флаги Российской Федерации.

Ранее российские военные сбили три управляемых авиационных бомбы в зоне СВО.