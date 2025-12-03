В Минобороны раскрыли детали освобождения села в Запорожской области

Бойцы группировки войск «Восток» при освобождении села Червоного в Запорожской области взяли под контроль 12 квадратных километров и открыли дополнительный выход в направлении города Гуляйполе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны (МО) РФ.

«Под контролем группировки теперь находится более 12 квадратных километров, включая населенный пункт Червоное и прилегающие к нему районы», — сказали представители ведомства.

Кроме того, отмечается, что освобождение села открыло подразделениям группировки «Восток» дополнительный выход в сторону города Гуляйполе, в результате чего противнику стало сложнее удерживать оборону на этом участке.

3 декабря в Минобороны РФ сообщили, что российские войска освободили населенный пункт Червоное в Запорожской области. Потери ВСУ составили 235 военнослужащих. Были уничтожены танк, три боевые бронированные машины, 18 автомобилей и другая техника.

Ранее российские военные взяли под контроль населенный пункт Нововасилевское.