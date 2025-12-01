На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названо число освобожденных ВС России с начала года населенных пунктов

РИА: ВС России в 2025 году взяли под контроль 275 населенных пунктов в зоне СВО
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России с начала 2025 года взяли под контроль не менее 275 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ.

По информации на 25 сентября, ВС РФ взяли под контроль 205 населенных пунктов.

С 26 сентября по 30 ноября российские войска освободили еще не менее 70 населенных пунктов. Наибольшее количество освобожденных населенных пунктов зафиксировано в Донецкой народной республике (ДНР) — 23. Речь идет о Дерилово, Майском, Шандриголово, Северске Малом, Кировске, Кузьминовке, Федоровке, Московском, Балагане, Новопавловке, Плещеевке, Чунишино, Ленино, Промине, Гнатовке, Масляковке, Новоселовке, Платоновке, Ставках, Ямполе, Васюковке, Звановке и Петровском.

27 ноября президент России Владимир Путин заявил, что по всем направлениям на фронте для ВС РФ сохраняется позитивная динамика.

Также глава государства подчеркнул, что украинский конфликт прекратится, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) уйдут с занимаемых ими территорий.

Ранее Путин обозначил главную задачу России в зоне СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами