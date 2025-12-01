РИА: ВС России в 2025 году взяли под контроль 275 населенных пунктов в зоне СВО

Вооруженные силы России с начала 2025 года взяли под контроль не менее 275 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ.

По информации на 25 сентября, ВС РФ взяли под контроль 205 населенных пунктов.

С 26 сентября по 30 ноября российские войска освободили еще не менее 70 населенных пунктов. Наибольшее количество освобожденных населенных пунктов зафиксировано в Донецкой народной республике (ДНР) — 23. Речь идет о Дерилово, Майском, Шандриголово, Северске Малом, Кировске, Кузьминовке, Федоровке, Московском, Балагане, Новопавловке, Плещеевке, Чунишино, Ленино, Промине, Гнатовке, Масляковке, Новоселовке, Платоновке, Ставках, Ямполе, Васюковке, Звановке и Петровском.

27 ноября президент России Владимир Путин заявил, что по всем направлениям на фронте для ВС РФ сохраняется позитивная динамика.

Также глава государства подчеркнул, что украинский конфликт прекратится, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) уйдут с занимаемых ими территорий.

Ранее Путин обозначил главную задачу России в зоне СВО.