СМИ сообщили о взрывах в Краснодарском крае

Над Славянским и Темрюкским районами Краснодарского края раздались взрывы на фоне атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

Журналисты со ссылкой на местных жителей сообщили, что речь идет об около пяти взрывах.

«Со стороны залива были видны яркие вспышки и слышан звук мотора в небе. Предварительно, ПВО уничтожает БПЛА ВСУ на подлете», — говорится в публикации.

Официальной информации пока не поступало.

В ночь на 5 декабря в аэропорту Краснодара («Пашковский») были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.

Накануне вечером в министерстве обороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны за три часа уничтожили 44 беспилотника ВСУ над регионами России. По информации ведомства, в четверг в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурные средства ПВО ликвидировали 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 30 дронов были сбиты над территорией Курской области, восемь — над Ростовской областью, три — над Белгородской областью, два — над Воронежской областью и один — над территорией Брянской области.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.