На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Курск подвергся атаке украинских БПЛА

В Курске беспилотники повредили частные дома и автомобиль
true
true
true
close
Naypong Studio/Shutterstock/FOTODOM

Обломки сбитых украинских беспилотников повредили окна в частных домах Курска и автомобиль, пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Евгений Маслов.

«Сегодня вечером Курск в очередной раз подвергся атаке украинских беспилотников. По предварительным данным от обломков сбитых БПЛА повреждены окна в частных домах и автомобиль. Все оперативные службы работают на месте. По предварительным данным, пострадавших жителей нет», — подчеркнул Маслов.

Курский градоначальник также сообщил, что по поручению губернатора области Александра Хинштейна утром специалисты администрации проведут обход в ходе которого всем пострадавшим жителям будет оказана помощь.

4 декабря стало известно о том, что в Курске планируют создать памятник, посвященный северокорейским военным. Как отметил губернатор Хинштейн, мемориал боевому братству КНДР и Российской Федерации будет установлен в сквере на Интернациональной улице города.

Ранее в Курске рассказали о внедрении АПК «Безопасный город».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российские фрилансеры заполонили кофейни. Могут ли заведения с этим бороться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами