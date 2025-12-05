Курск подвергся атаке украинских БПЛА

Обломки сбитых украинских беспилотников повредили окна в частных домах Курска и автомобиль, пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Евгений Маслов.

«Сегодня вечером Курск в очередной раз подвергся атаке украинских беспилотников. По предварительным данным от обломков сбитых БПЛА повреждены окна в частных домах и автомобиль. Все оперативные службы работают на месте. По предварительным данным, пострадавших жителей нет», — подчеркнул Маслов.

Курский градоначальник также сообщил, что по поручению губернатора области Александра Хинштейна утром специалисты администрации проведут обход в ходе которого всем пострадавшим жителям будет оказана помощь.

4 декабря стало известно о том, что в Курске планируют создать памятник, посвященный северокорейским военным. Как отметил губернатор Хинштейн, мемориал боевому братству КНДР и Российской Федерации будет установлен в сквере на Интернациональной улице города.

Ранее в Курске рассказали о внедрении АПК «Безопасный город».