Латвия объявила себя дроновой сверхдержавой

Глава МО Спрудс назвал Латвию дроновой сверхдержавой на открытии Drone House
Global Look Press

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил страну дроновой сверхдержавой после открытия учебного центра «Дома дронов». Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Латвия доказывает: мы — сверхдержава дронов», — написал он.

На территории Центра будут проводить тренировки операторов и испытания новых моделей беспилотников.

Незадолго до этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Евросоюз и Североатлантический альянс очень эффективно взаимодействуют в области производства БПЛА. Он отметил, что Альянс «хорош в сложных вопросах» вроде выработки стандартов и военной стороны.

10 сентября Европейская комиссия сообщила о намерении создать «стену дронов» вдоль восточной границы ЕС после предполагаемого нарушения воздушного пространства Польши, произошедшего в ночь на 10 сентября.

Проект «Стена дронов» — это общая инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики, направленная на развертывание вдоль всей границы с Россией, в том числе на территории Украины, многоплановой системы из средств слежения и автоматизированных систем защиты от БПЛА.

Ранее в Польше заявили о подозрительном совпадении перед инцидентом с беспилотниками.

