В Польше заявили о подозрительном совпадении перед инцидентом с беспилотниками

Европейский союз заранее выделил денежные средства Польше на защиту от беспилотников. На такое совпадение после инцидента с БПЛА в Польше обратила внимание журналистка польского RadioDebata Александра Федорска в соцсети X.

«Беспилотники над Польшей! 1) Европейская комиссия открывает Польше дорогу к кредиту в размере 43,7 миллиарда евро по программе SAFE. 2) Беспилотники залетают в Польшу и «угрожают» ей», — отметила она.

После инцидента с дронами в Польше представители оборонной промышленности ФРГ сообщили, что у Берлина имеется «идеальное противодронное оборудование для Польши».

12 сентября пресс-секретарь МВД республики Каролина Галецкая на своей странице в соцсети X сообщила, что обломки 17-го дрона обнаружили в Польше.

В среду премьер-министр республики Дональд Туск заявил, что польские военные зафиксировали не менее 23 БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны. Несколько из них были сбиты. Премьер обвинил в произошедшем РФ и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье устава НАТО. Это первый случай сбития российских беспилотников над территорией страны, отметил он.

Первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Павел Муравейко заявил, что Минск передал Варшаве информацию о заблудившихся БПЛА, что позволило польской стороне быстро отреагировать и поднять свои дежурные силы.

В Минобороны РФ отметили, что 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Кроме того, в ведомстве заявили, что «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

Ранее в Польше удивились помощи от Белоруссии во время инцидента с дронами.