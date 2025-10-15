На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рютте заявил об «очень эффективном» сотрудничестве ЕС и НАТО в области беспилотников

Генсек Рютте: ЕС и НАТО эффективно взаимодействуют в области производства БПЛА
Wolfgang Rattay/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Евросоюз и Североатлантический альянс очень эффективно взаимодействуют в области производства БПЛА. Его слова приводит телеканал Sky News.

«Могу вас заверить, что ЕС и НАТО очень хорошо взаимодействуют — никакого дублирования действий нет. Мы все стремимся использовать силу двух организаций», — сказал Рютте.

По его словам, Североатлантический альянс «хорош в сложных вопросах» вроде выработки стандартов и военной стороны, а ЕС обладает «огромной мягкой силой внутреннего рынка, позволяющей обеспечивать наличие денег».

«Это сочетание крайне важно для совместной работы, поскольку русские пытаются разделить нас. Им это не удается», — сказал Рютте.

10 сентября Европейская комиссия сообщила о намерении создать «стену дронов» вдоль восточной границы ЕС после предполагаемого нарушения воздушного пространства Польши, произошедшего в ночь на 10 сентября. 2 октября премьер-министр Латвии Эвика Силиня рассказала, что проект может быть реализован за 1–1,5 года.

Проект «Стена дронов» — это общая инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики, направленная на развертывание вдоль всей границы с Россией, в том числе на территории Украины, многоплановой системы из средств слежения и автоматизированных систем защиты от БПЛА. В настоящий момент проект находится на стадии разработки и отбора моделей.

Ранее глава МИД Польши начал пугать российскими ударами вглубь Европы.

