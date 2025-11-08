СМИ сообщили, что российские военные полностью окружили Красноармейск

Российские военнослужащие полностью окружили город Красноармейск (украинское название Покровск — прим. ред.). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, военнослужащие заняли последнее село Ровное в серой зоне. В так называемом «котле» оказались порядка 2 тыс. солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые потеряли все шансы безопасно покинуть территорию города.

Авторы поста уточнили, что основные силы украинской стороны были переброшены в Мирноград. Они, по словам журналистов, пытаются удерживать восточные рубежи. При этом в Красноармейске остались только отдельные подразделения и те, кто не успел выйти из города.

Незадолго до этого Марочко сообщил, что взятие под контроль Красноармейска (украинское название — Покровск) неизбежно случится, в настоящий момент российские военнослужащие зачищают северные окраины города.

7 ноября военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке сообщил, что российские войска взяли под контроль 85% Красноармейска. По его словам, нет никаких признаков того, что «контрнаступление» украинской стороны на севере города что-то изменило на местах.

Ранее сообщалось, что украинское командование перебросило в Красноармейск элитные части резерва.