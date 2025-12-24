На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд отложил заседание по иску Аршавина к Барановской

Савеловский суд Москвы отложил на месяц заседание по иску Аршавина к Барановской
Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Савеловский суд Москвы отложил на месяц заседание по иску об уменьшении размера алиментов бывшего нападающего лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина к телеведущей Юлии Барановской. Об этом сообщает РИА Новости.

Новое заседание должно состояться 23 января, его старт запланирован в 11:00 по московскому времени.

Адвокат телеведущей Юлии Барановской Николай Фетисов заявлял, что Аршавин хочет уменьшить размер алиментов до 1/4 части всех доходов, а с апреля 2026 года — до 1/6 части всех доходов. Основной причиной таких требований бывший футболист называет выплату алиментов с августа 2025 года ребенку от другого брака.

По его словам, иск противоречит обещаниям, которые Аршавин давал в 2014 году. Тогда Барановская отказалась взыскивать с него алименты за 10 месяцев в размере €1,5 млн, пошла на уступки, но с условием, что алименты в дальнейшем останутся в определенном объеме.

Футболист в 2003 году познакомился с Барановской. У пары завязались романтические отношения, которые они официально так и не зарегистрировали, а через семь лет расстались. У экс-возлюбленных трое общих детей: помимо Арсения, у них есть 19-летний Артем и 17-летняя Яна.

Ранее футболист из Екатеринбурга получил 12 приговоров, но остался на свободе.

