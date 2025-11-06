Украинское командование, пытаясь сдержать наступление Вооруженных сил (ВС) России в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР), перебросило туда ряд спецподразделений. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

На Украине утверждают, что к боевым действиям в населенном пункте привлекли штурмовые подразделения 425-го отдельного штурмового полка, операторов Сил беспилотных систем, а также группы Сил специальных операций, Военной службы правопорядка ВСУ, Нацгвардии и Главного управления разведки (ГУР) минобороны.

6 ноября депутат Верховной рады Артем Дмитрук, который покинул республику из-за политического преследования, заявил, что ситуация, которая складывается вокруг Красноармейска, становится катастрофой для Украины и неизбежно ведет к падению фронта.

5 ноября сообщалось, что началась массовая сдача в плен украинских солдат в городе. Наибольшее скопление окруженного противника наблюдается в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный. На территории проводят зачистку российские артиллеристы, минометчики и беспилотники. Все пленные бойцы говорят, что командование их бросило и перестало выходить на связь.

Ранее на Украине заявили о решении удерживать Красноармейск до последнего.