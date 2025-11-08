На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт заявил о неизбежности освобождения Красноармейска

Марочко: взятие под контроль Красноармейска предрешено, север города зачищают
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Взятие под контроль Красноармейска (украинское название — Покровск) неизбежно случится, в настоящий момент российский военнослужащие зачищают северные окраины города. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо Красноармейска: его судьба уже предрешена. По сути, наши военнослужащие уже занимаются зачисткой северных окраин», — сказал он.

Накануне военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке сообщил, что российские войска взяли под контроль 85% Красноармейска. По его словам, нет никаких признаков того, что «контрнаступление» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на севере города что-то изменило на местах.

5 ноября сообщалось, что началась массовая сдача в плен украинских солдат, окруженных в Красноармейске. Наибольшее скопление окруженного противника наблюдается в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный. Российские артиллеристы, минометчики и беспилотники проводят зачистку территории. Пленные украинцы говорят, что командование их бросило и перестало выходить на связь.

Ранее Зеленский раскрыл, чем обернется для Украины потеря Красноармейска.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами