Военный эксперт заявил о неизбежности освобождения Красноармейска

Взятие под контроль Красноармейска (украинское название — Покровск) неизбежно случится, в настоящий момент российский военнослужащие зачищают северные окраины города. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо Красноармейска: его судьба уже предрешена. По сути, наши военнослужащие уже занимаются зачисткой северных окраин», — сказал он.

Накануне военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке сообщил, что российские войска взяли под контроль 85% Красноармейска. По его словам, нет никаких признаков того, что «контрнаступление» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на севере города что-то изменило на местах.

5 ноября сообщалось, что началась массовая сдача в плен украинских солдат, окруженных в Красноармейске. Наибольшее скопление окруженного противника наблюдается в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный. Российские артиллеристы, минометчики и беспилотники проводят зачистку территории. Пленные украинцы говорят, что командование их бросило и перестало выходить на связь.

Ранее Зеленский раскрыл, чем обернется для Украины потеря Красноармейска.