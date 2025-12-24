На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России научились предсказывать профессиональные заболевания с точностью до 89%

ПНИПУ: разработана программа оценки индивидуальных рисков здоровью на производстве
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В России тысячи людей работают во вредных и опасных условиях — на шахтах, металлургических заводах, в авиастроении. Постоянное воздействие шума, вибрации, пыли и химических веществ годами подтачивает здоровье работников, но существующая система охраны труда, по сути, фиксирует проблему постфактум. Оценка рисков строится на усредненных показателях для группы, а обязательные медосмотры выявляют уже сформировавшиеся заболевания. Ученые Пермского Политеха совместно со специалистами Роспотребнадзора и ФНЦ медико-профилактических технологий предложили альтернативу — программу, которая прогнозирует индивидуальные профессиональные риски для конкретного человека. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Разработка ориентирована на раннюю профилактику, а не лечение последствий. Актуальность подхода усиливается демографической ситуацией: по данным Росстата, в 2024 году дефицит рабочей силы в России достиг 2,2 млн человек, что стало рекордом за 16 лет. Потеря трудоспособности из-за профзаболеваний усугубляет кадровый кризис.

Сегодня наиболее распространены нейросенсорная потеря слуха, хронические болезни легких и поражения опорно-двигательного аппарата. Чаще всего они развиваются при одновременном воздействии нескольких факторов, однако традиционные методы оценки рисков используют усредненные показатели и плохо учитывают индивидуальные особенности.

В основе новой разработки лежит адаптивная нейро-нечёткая модель, способная работать с неполными и неточными данными и оперировать не только числами, но и качественными понятиями — такими как «высокий шум» или «средний риск». Обучение системы проводилось на архивных данных работников подземной добычи медно-никелевых руд, включавших 175 тысяч показателей условий труда, медицинских данных и подтвержденных диагнозов.

«Система загружает информацию о работнике, преобразует ее в лингвистические понятия и применяет набор правил, выявленных в ходе обучения, — пояснила Нина Зайцева, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, научный руководитель ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения». — В итоге формируется индивидуальный индекс риска от 0 до 1, который автоматически переводится в понятную категорию — от минимального до очень высокого».

Эффективность модели проверяли на независимых выборках. Прогнозы для бурильщиков шпуров подтвердились последующими медицинскими обследованиями у 87–89% работников.

«Главное преимущество разработки — переход от групповых оценок к индивидуальному прогнозу, — отметила Анна Савочкина, старший преподаватель кафедры «Высшая математика» ПНИПУ.— Это позволяет заранее выявлять работников с повышенным риском и назначать адресные профилактические меры».

По словам авторов, система масштабируема и может применяться в различных отраслях, позволяя перейти от констатации уже наступивших заболеваний к реальному управлению профессиональным здоровьем.

Ранее в России нашли способ повысить надежность авиации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами