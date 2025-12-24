В России научились предсказывать профессиональные заболевания с точностью до 89%

В России тысячи людей работают во вредных и опасных условиях — на шахтах, металлургических заводах, в авиастроении. Постоянное воздействие шума, вибрации, пыли и химических веществ годами подтачивает здоровье работников, но существующая система охраны труда, по сути, фиксирует проблему постфактум. Оценка рисков строится на усредненных показателях для группы, а обязательные медосмотры выявляют уже сформировавшиеся заболевания. Ученые Пермского Политеха совместно со специалистами Роспотребнадзора и ФНЦ медико-профилактических технологий предложили альтернативу — программу, которая прогнозирует индивидуальные профессиональные риски для конкретного человека. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Разработка ориентирована на раннюю профилактику, а не лечение последствий. Актуальность подхода усиливается демографической ситуацией: по данным Росстата, в 2024 году дефицит рабочей силы в России достиг 2,2 млн человек, что стало рекордом за 16 лет. Потеря трудоспособности из-за профзаболеваний усугубляет кадровый кризис.

Сегодня наиболее распространены нейросенсорная потеря слуха, хронические болезни легких и поражения опорно-двигательного аппарата. Чаще всего они развиваются при одновременном воздействии нескольких факторов, однако традиционные методы оценки рисков используют усредненные показатели и плохо учитывают индивидуальные особенности.

В основе новой разработки лежит адаптивная нейро-нечёткая модель, способная работать с неполными и неточными данными и оперировать не только числами, но и качественными понятиями — такими как «высокий шум» или «средний риск». Обучение системы проводилось на архивных данных работников подземной добычи медно-никелевых руд, включавших 175 тысяч показателей условий труда, медицинских данных и подтвержденных диагнозов.

«Система загружает информацию о работнике, преобразует ее в лингвистические понятия и применяет набор правил, выявленных в ходе обучения, — пояснила Нина Зайцева, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, научный руководитель ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения». — В итоге формируется индивидуальный индекс риска от 0 до 1, который автоматически переводится в понятную категорию — от минимального до очень высокого».

Эффективность модели проверяли на независимых выборках. Прогнозы для бурильщиков шпуров подтвердились последующими медицинскими обследованиями у 87–89% работников.

«Главное преимущество разработки — переход от групповых оценок к индивидуальному прогнозу, — отметила Анна Савочкина, старший преподаватель кафедры «Высшая математика» ПНИПУ.— Это позволяет заранее выявлять работников с повышенным риском и назначать адресные профилактические меры».

По словам авторов, система масштабируема и может применяться в различных отраслях, позволяя перейти от констатации уже наступивших заболеваний к реальному управлению профессиональным здоровьем.

