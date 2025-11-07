Российские войска взяли под контроль 85% Покровска (Красноармейск — российское название) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X.

По его словам, нет никаких признаков того, что «контрнаступление» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на севере города что-то изменило на местах.

6 ноября депутат Верховной рады Артем Дмитрук, который покинул республику из-за политического преследования, заявил, что ситуация, которая складывается вокруг Красноармейска, становится катастрофой для Украины и неизбежно ведет к падению фронта.

5 ноября сообщалось, что началась массовая сдача в плен украинских солдат в городе. Наибольшее скопление окруженного противника наблюдается в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный.

Ранее сообщалось, что украинское командование перебросило в Красноармейск элитные части резерва.