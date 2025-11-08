В Саратове человек пострадал в результате атаки БПЛА

Губернатор Бусаргин сообщил о пострадавшем при атаке БПЛА в Саратове

В Саратове один человек пострадал результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом рассказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«Есть повреждения в жилом секторе в Саратове. Предварительно, пострадал один человек. На месте работают все необходимые экстренные службы», — уточнил глава региона.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ударными беспилотниками промышленное предприятие в поселке Белая Березка Трубчевского района, в результате чего ранения получили три сотрудницы. По словам главы региона, пострадавших доставили в больницу.

Также 7 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на социальный объект в Грайвороне. Из-за этого пострадала местная жительница. По словам Гладкова, женщина была доставлена в больницу с осколочным ранением мягких тканей плеча и баротравмой.

Ранее в Курской области из-за украинского дрона пострадал ребенок.