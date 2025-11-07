Жительница Белгородской области пострадала при атаке дрона ВСУ

Гладков: женщина получила ранение при атаке дрона ВСУ на соцобъект в Грайвороне

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на социальный объект в городе Грайворон, в результате чего пострадала местная жительница. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, женщина была доставлена в больницу с осколочным ранением мягких тканей плеча и баротравмой.

«В результате удара повреждены кровля здания, а также грузовой автомобиль», — написал он.

В Грайворонском округе в селе Безымено беспилотник сдетонировал на территории предприятия, повредив спецтехнику. В селе Головчино в результате атаки FPV-дрона были выбиты окна и посечены кровли и заборы трех частных домов.

В Шебекино беспилотник ударил по территории предприятия, повредив кровлю административного здания и автомобиль. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон сдетонировал на дороге, повредив фасад и остекление жилого дома.

В селе Тишанка Волоконовского района БПЛА сбросил несколько взрывных устройств — разрушены кровли социального объекта и двух частных домов, одно домовладение сгорело.

Кроме того, в селе Пристень Валуйского округа дрон повредил частный дом и автомобиль.

7 ноября Гладков сообщил, что замглавы Колосковской администрации Валуйского округа Юлия Ломонос пострадала в результате атаки украинского дрона. Женщина была доставлена в больницу с минно-взрывной травмой и ранением мягких тканей головы.

