В Курской области из-за украинского дрона пострадал ребенок

Губернатор Хинштейн сообщил о ранении ребенка после атаки ВСУ в Курской области
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что в результате атаки дрона на движущийся автомобиль в селе Октябрьское Рыльского района оказался ранен ребенок.

По словам главы региона, у двенадцатилетнего мальчика акубаротравма и мелкие осколочные ранения. В Курскую областную больницу его доставили родственники.

До этого Минобороны России сообщало, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за пять часов сбили шесть украинских беспилотников над Курской и Брянской областями.

В ночь на пятницу силы ПВО ликвидировали 11 дронов, запущенных со стороны Украины. По данным ведомства, пять беспилотников были ликвидированы над территорией республики Крым, три — над Брянской областью, два — над Курской и один — над Калужской. Информация о разрушениях и пострадавших не приводится.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Белгородской области в результате атаки БПЛА пострадали мирные жители.

Атаки БПЛА на Россию
