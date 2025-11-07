В Курской области из-за украинского дрона пострадал ребенок

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что в результате атаки дрона на движущийся автомобиль в селе Октябрьское Рыльского района оказался ранен ребенок.
По словам главы региона, у двенадцатилетнего мальчика акубаротравма и мелкие осколочные ранения. В Курскую областную больницу его доставили родственники.
До этого Минобороны России сообщало, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за пять часов сбили шесть украинских беспилотников над Курской и Брянской областями.
В ночь на пятницу силы ПВО ликвидировали 11 дронов, запущенных со стороны Украины. По данным ведомства, пять беспилотников были ликвидированы над территорией республики Крым, три — над Брянской областью, два — над Курской и один — над Калужской. Информация о разрушениях и пострадавших не приводится.
Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».
Ранее в Белгородской области в результате атаки БПЛА пострадали мирные жители.