ВСУ атаковали предприятие в Брянской области

Богомаз: БПЛА атаковали предприятие в Белой Березке, пострадали три сотрудницы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ударными беспилотниками промышленное предприятие в поселке Белая Березка Трубчевского района. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранения получили три сотрудницы предприятия», — написал он.

По словам главы региона, пострадавших доставили в больницу. Богомаз пожелал женщинам скорейшего выздоровления.

3 ноября ВСУ с помощью дрона-камикадзе нанесли удар по движущемуся скутеру в селе Кирилловка в Климовском районе Брянской области. Водитель двухколесного транспорта получил ранение.

30 октября ВСУ атаковали дронами-камикадзе территорию агропромышленного холдинга «Мираторг» в селе Хоромное Климовского района Брянской области. По словам Богомаза, сотрудник предприятия получил травмы и контузию. Мужчине оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее в Брянской области дрон-камикадзе атаковал микроавтобус с мирными жителями.