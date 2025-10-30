ВСУ атаковали «Мираторг» в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами-камикадзе территорию агропромышленного холдинга (АПХ) «Мираторг» в селе Хоромное Климовского района Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинские террористы продолжают наносить варварские удары по нашему приграничью», — отметил он.

По словам Богомаза, сотрудник предприятия получил травмы и контузию. Мужчине оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

«Пострадавшему – скорейшего выздоровления!» — написал губернатор Брянской области.

29 октября Богомаз сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ на Брянскую область были повреждены жилые строения и одно из производственных помещений агрохолдинга «Мираторг».

Утром 27 октября губернатор Брянской области сообщил об атаке дрона-камикадзе на микроавтобус с мирными жителями.

Ранее ВСУ повторно атаковали Белгородское водохранилище.