На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Брянской области мирный житель пострадал из-за атаки ВСУ

Богомаз: в Брянской области мирный житель ранен в результате атаки ВСУ
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью дрона-камикадзе село Кирилловка в Климовском районе Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате подлого целенаправленного удара по движущемуся скутеру, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — уточнил он.

Губернатор пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.

При этом на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

3 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пять муниципалитетов региона попали под удары украинских войск, в результате чего были ранены два мирных жителя.

Так, на участке автодороги ВолоконовкаШебекино из-за атаки дрона на движущийся легковой автомобиль пострадал водитель. Мужчине с баротравмой, осколочными ранениями туловища и руки оказали всю необходимую помощь в медицинском учреждении.

Кроме того, в городе Шебекино дрон ударил по грузовому автомобилю, из-за чего был ранен мужчина. Бойцы самообороны доставили его в медицинское учреждение. Медики диагностировали у пострадавшего минно-взрывную травму и осколочные ранения ног.

Ранее в Ростовской области два человека получили ранения при атаке беспилотников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами