В Брянской области мирный житель пострадал из-за атаки ВСУ

Богомаз: в Брянской области мирный житель ранен в результате атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью дрона-камикадзе село Кирилловка в Климовском районе Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате подлого целенаправленного удара по движущемуся скутеру, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — уточнил он.

Губернатор пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.

При этом на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

3 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пять муниципалитетов региона попали под удары украинских войск, в результате чего были ранены два мирных жителя.

Так, на участке автодороги Волоконовка — Шебекино из-за атаки дрона на движущийся легковой автомобиль пострадал водитель. Мужчине с баротравмой, осколочными ранениями туловища и руки оказали всю необходимую помощь в медицинском учреждении.

Кроме того, в городе Шебекино дрон ударил по грузовому автомобилю, из-за чего был ранен мужчина. Бойцы самообороны доставили его в медицинское учреждение. Медики диагностировали у пострадавшего минно-взрывную травму и осколочные ранения ног.

Ранее в Ростовской области два человека получили ранения при атаке беспилотников.