В Брянской области дрон-камикадзе атаковал микроавтобус с мирными жителями

Богомаз: при ударе дрона по микроавтобусу с мирными жителями погиб водитель

Украинский беспилотник атаковал в Брянской области микроавтобус с мирными жителями, в результате чего погиб водитель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Трагедия произошла в поселке Погар Погарского района. В результате удара беспилотника водитель микроавтобуса скончался на месте, пять пассажиров были ранены. Всех пострадавших оперативно доставили в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Губернатор выразил глубочайшие соболезнования родным погибшего и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Он подчеркнул, что им будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.

27 октября сообщалось, что при ударе Вооруженных сил Украины по девятиэтажке в Ленинском районе Донецка, предварительно, погибли два человека. Город подвергся налету беспилотников. В Ленинском районе Донецка был зафиксирован прилет в жилой дом. Несколько квартир в многоэтажке загорелись. Изначально сообщалось о 18-летней девушке, которая пострадала во время этой атаки.

Ранее ВСУ повторно атаковали Белгородское водохранилище.