«Герани» уничтожили подстанцию в Черниговской области

Беспилотник «Герань» прямым попаданием уничтожил трансформаторную подстанцию в селе Хриповка Черниговской области. Кадры публикует Telegram-канал «Изнанка».

«На кадрах ОК точный прилет «Герани», уничтоживший электроподстанцию в районе н.п. Хриповка Черниговской области», — говорится в сообщении.

Беспилотник облетел пылающий объект, фиксируя последствия удара с разных ракурсов.

4 ноября в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные атаковали инфраструктурные объекты, относившиеся к энергетике и транспортной системе Украины и питавшие ее военно-промышленный комплекс, а также ударили по месту производства снарядов для артиллерии украинской армии.

До этого российские беспилотники поразили места хранения и площадки запуска дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Кирово в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее российские войска уничтожили резервный пункт ВСУ в Харьковской области.