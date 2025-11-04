На харьковском направлении, в районе населенного пункта Зеленый Гай, российские силы ударом беспилотника «Герань-2» уничтожили пункт временной дислокации вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Уточняется, что речь идет о третьей отдельной тяжелой механизированной бригаде ВСУ, которую украинское командование планировало перебросить в село Хатнее в Харьковской области.

До этого российские войска при помощи авиабомб ФАБ-500 уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Родинском в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Вооруженные силы России в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты регулярно наносят удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Россия не бьет по гражданской инфраструктуре Украины.

Ранее российские войска поразили места сборки дронов ВСУ.