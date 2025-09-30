На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появились кадры ударов по складам с беспилотниками ВСУ

Минобороны РФ показало видео ударов по площадкам запуска дронов ВСУ
true
true
true

Российские беспилотники поразили места хранения и площадки запуска дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Кирово в Донецкой народной республике (ДНР). Кадры ударов опубликовало Минобороны РФ.

По данным ведомства, для поражения целей использовали дроны-камикадзе «Герань-2». Судя по видео, беспилотники успешно поразили объекты. Степень нанесенного урона не уточняется.

30 сентября стало известно о полном разрушении Марьинки в ДНР украинскими войсками. По словам единственной жительницы населенного пункта, город можно восстановить, если только построить заново.

25 декабря 2023 года российские военнослужащие полностью взяли Марьинку под контроль. За город велись тяжелые бои, украинская армия сделала из него укрепленный опорный пункт. Освобождение населенного пункта снизило возможности украинских войск по обороне и дало российской армии дополнительные возможности на этом направлении.

Ранее Пушилин заявил о продвижении ВС РФ на Константиновском направлении.

