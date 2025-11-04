На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российская авиация нанесла удары по производству артиллерийских снарядов ВСУ

Минобороны: ВС РФ ударили по энергообъектам, питающим предприятия ВПК Украины
close
Пресс-служба Минобороны России/РИА «Новости»

Российские военные атаковали инфраструктурные объекты, относившиеся к энергетике и транспортной системе Украины и питавшие ее военно-промышленный комплекс, а также ударили по месту производства снарядов для артиллерии украинской армии. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Также ВС РФ поразили склад горючего и позиции украинских солдат и наемников в 152 районах зоны проведения СВО. В атаках принимали участие авиация, операторы БПЛА, артиллерия и ракетные войска.

Вооруженные силы России в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты регулярно наносят удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Россия не бьет по гражданской инфраструктуре Украины.

Ранее российский офицер раскрыл, почему Запад не простит Зеленскому сдачу Покровска.

СВО: последние новости
