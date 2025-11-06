На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генерал Алаудинов ответил своим критикам

Командир «Ахмата» Алаудинов предложил критикам отправиться в зону СВО
Сергей Бобылев/РИА Новости

Командир спецназа «Ахмата», генерал-лейтенант Апти Алаудинов ответил своим критикам. Его слова приводит Telegram-канал «Россия — страна героев!».

Военный заявил о существовании людей, работающих внутри России на разъединение страны. Алаудинов посоветовал этим людям отправиться в зону специальной военной операции, если они «такие герои».

Генерал подчеркнул, что всегда призывал всех россиян объединиться, вне зависимости от того, какую они религию исповедуют или к какому народу относятся. По его словам, враги России хотят, чтобы ее народы враждовали между собой.

В конце октября Алаудинов заявил, что освобождение максимально возможной территории в ходе специальной военной операции позволит России закрепить стратегические преимущества на возможных переговорах по завершению конфликта. Он высказал мнение, что взятые под контроль российской армии территории должны быть либо закреплены за РФ, либо использованы в качестве предмета обмена на другие важные участки.

Ранее Алаудинов признался в любви к украинскому народу.

