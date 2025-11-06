На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СВР рассказала, кого коснутся последствия планируемой Западом диверсии на ЗАЭС

СВР: последствия планируемой Западом диверсии на ЗАЭС коснутся жителей ЕС
true
true
true
close
Telegram-канал «ЗАЭС. Официально»

Жители подконтрольных Украине районов и граждане стран Европейского союза могут оказаться в зоне заражения в результате планируемой украинской диверсии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщила Служба внешней разведки РФ, передает РИА Новости.

«Данные специально проведенного компьютерного моделирования показали, что с учетом розы ветров и движения воздушных масс в области распространения радиоактивных частиц окажутся жители подконтрольных Киеву районов и граждане стран Европейского Союза вблизи украинской западной границы», — сказали в ведомстве.

6 ноября в СВР заявили, что Запад планирует возложить на Россию ответственность за возможную аварию на Запорожской АЭС.

23 сентября высоковольтная линия энергоснабжения Запорожской АЭС «Днепровская» была повреждена из-за обстрелов ВСУ, после чего станция была полностью отключена от внешнего энергоснабжения. Это создало риск повторения ситуации на АЭС «Фукусима-1» в Японии в 2011 году.

После продолжительных переговоров российской стороне удалось добиться гарантий безопасности со стороны Украины для восстановления штатного внешнего электропитания.

Ранее глава МАГАТЭ заявил о начале ремонта линий ЗАЭС после «локального прекращения огня».

