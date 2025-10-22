На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД России заявили, что Украина дала гарантии безопасности для ЗАЭС

Константин Михальчевский/РИА Новости

После непростых консультаций российской стороне удалось добиться гарантий безопасности со стороны Украины для восстановления штатного внешнего электропитания Запорожской атомной электростанции. Об этом РИА Новости сообщили в МИД России.

«После длительных и непростых консультаций удалось добиться гарантий безопасности со стороны Украины, без которых восстановление поврежденной линии электропередачи было бы невозможно», — отметили в ведомстве.

18 октября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о начале ремонта на поврежденных линиях внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС. Ремонтные работы стали возможны после «установления локальных зон прекращения огня».

В МАГАТЭ отмечали, что Москва и Киев конструктивно взаимодействовали с организацией для реализации сложного плана ремонтных работ.

23 сентября высоковольтная линия энергоснабжения Запорожской АЭС «Днепровская» была повреждена из-за обстрелов ВСУ, после чего станция была полностью отключена от внешнего энергоснабжения.

Питание ЗАЭС производится исключительно от резервных дизельных реакторов с 23 сентября. Это сопряжено с рисками повторения ситуации на АЭС «Фукусима-1» в Японии в 2011 году.

В этих условиях РФ готовилась обеспечить электроснабжение Запорожской АЭС посредством переподключения к своей электросети, заявляя, что восстановить оборванный канал энергоснабжения невозможно из-за обстрелов украинской стороны. Однако эксперты уверены, что подключение АЭС к другой энергосистеме возможно лишь в мирное время. На Украине обвиняют РФ в стремлении спровоцировать кризис на ЗАЭС ради ее удержания посредством обрыва связывающих объект с украинской энергосистемой ЛЭП. В России, в свою очередь, обвиняют ВСУ в регулярных обстрелах ЗАЭС и других ядерных объектов.

Ранее глава «Росатома» заявил о невозможности строительства резервной ЛЭП для ЗАЭС.

