В МИД России заявили, что Украина дала гарантии безопасности для ЗАЭС

После непростых консультаций российской стороне удалось добиться гарантий безопасности со стороны Украины для восстановления штатного внешнего электропитания Запорожской атомной электростанции. Об этом РИА Новости сообщили в МИД России.

«После длительных и непростых консультаций удалось добиться гарантий безопасности со стороны Украины, без которых восстановление поврежденной линии электропередачи было бы невозможно», — отметили в ведомстве.

18 октября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о начале ремонта на поврежденных линиях внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС. Ремонтные работы стали возможны после «установления локальных зон прекращения огня».

В МАГАТЭ отмечали, что Москва и Киев конструктивно взаимодействовали с организацией для реализации сложного плана ремонтных работ.

23 сентября высоковольтная линия энергоснабжения Запорожской АЭС «Днепровская» была повреждена из-за обстрелов ВСУ, после чего станция была полностью отключена от внешнего энергоснабжения.

Питание ЗАЭС производится исключительно от резервных дизельных реакторов с 23 сентября. Это сопряжено с рисками повторения ситуации на АЭС «Фукусима-1» в Японии в 2011 году.

В этих условиях РФ готовилась обеспечить электроснабжение Запорожской АЭС посредством переподключения к своей электросети, заявляя, что восстановить оборванный канал энергоснабжения невозможно из-за обстрелов украинской стороны. Однако эксперты уверены, что подключение АЭС к другой энергосистеме возможно лишь в мирное время. На Украине обвиняют РФ в стремлении спровоцировать кризис на ЗАЭС ради ее удержания посредством обрыва связывающих объект с украинской энергосистемой ЛЭП. В России, в свою очередь, обвиняют ВСУ в регулярных обстрелах ЗАЭС и других ядерных объектов.

Ранее глава «Росатома» заявил о невозможности строительства резервной ЛЭП для ЗАЭС.