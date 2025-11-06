В СВР заявили о планах Запада обвинить Россию в аварии на ЗАЭС

СВР: Запад готовится возложить на РФ ответственность за возможную аварию на ЗАЭС

Запад планирует возложить на Россию ответственность за возможную аварию на Запорожской АЭС. Об этом пишет ТАСС, цитируя сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

»<...>по поступающим в СВР данным, европейские натовцы призывают киевский режим изыскать возможности срочно изменить негативный для западников ход украинского конфликта и его восприятие общественностью на Западе», — говорится в сообщении спецслужбы.

В качестве способа осуществления провокаций, западные спецслужбы предлагают «осуществить крупную диверсию» с жертвами среди украинцев и европейцев «наподобие трагедии малайзийского авиарейса МН17 в 2014 году», подчеркнули в СВР.

В середине октября Москва и Киев договорились о локальном прекращении огня в районе Запорожской АЭС, цель которого заключалась в ремонте поврежденных ЛЭП. Станция находилась без внешнего электроснабжения с 23 сентября. С тех пор питание ЗАЭС производилось исключительно от резервных дизельных реакторов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

