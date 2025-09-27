На Западе допустили повторение ситуации «Фукусимы» на ЗАЭС

Ядерное топливо на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) может расплавиться как на японской АЭС «Фукусима-1» в 2011 году. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

14 лет назад цунами вывело из строя аварийные дизельные генераторы, которые обеспечивали охлаждение ядерных реакторов на «Фукусиме». За три дня три ядерных реактора станции расплавились, после чего из района АЭС пришлось эвакуировать около 100 тыс. человек.

По данным британских журналистов, сейчас ЗАЭС уже трое суток работает исключительно на резервных дизельных генераторах из-за обрыва последней линии электропередачи со стороны Украины, которая проходила по дну Днепра. В случае выхода из строя охладительных установок может произойти неконтролируемое нагревание и плавление ядерного топлива, утверждается в публикации. Всего на ЗАЭС находится шесть ядерных реакторов.

Авторы статьи пишут, что в этих условиях РФ готовится обеспечить электроснабжение Запорожской АЭС и подключить ее к своей электросети, заявляя, что восстановить оборванный канал энергоснабжения невозможно из-за обстрелов украинской стороны. При этом эксперты уверены, что подключение АЭС к другой энергосистеме возможно лишь в мирное время. На Украине обвиняют РФ в стремлении спровоцировать кризис на ЗАЭС ради ее удержания посредством обрыва связывающих объект с украинской энергосистемой ЛЭП. В России, в свою очередь, обвиняют ВСУ в регулярных обстрелах ЗАЭС и других ядерных объектов.

Ранее глава МАГАТЭ Гросси заявил о нарушении шести из семи критериев устойчивости на ЗАЭС.