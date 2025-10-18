На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гросси заявил о начале ремонта линий ЗАЭС после «локального прекращения огня»

Гросси: на ЗАЭС начались работы по восстановлению внешнего энергоснабжения
true
true
true
close
Alexander Ermochenko/Reuters

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о начале ремонта на поврежденных линиях внешнего энергоснабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Соответствующая информация была опубликована в официальном аккаунте агентства в социальной сети X.

Уточняется, что ремонтные работы стали возможны после «установления локальных зон прекращения огня». По словам Гросси, восстановление внешнего энергоснабжения на ЗАЭС имеет решающее значение для ядерной безопасности.

В МАГАТЭ отметили, что российская и украинская сторона конструктивно взаимодействовали с организацией для реализации сложного плана ремонтных работ.

23 сентября высоковольтная линия энергоснабжения Запорожской АЭС «Днепровская» была повреждена из-за обстрелов ВСУ, после чего станция была полностью отключена от внешнего энергоснабжения.

Накануне гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил о переговорах с Украиной о введении так называемого «времени тишины» для ремонта ЛЭП, обеспечивающих внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС. В обсуждении участвовали МИД РФ, Минобороны России и «Росатом». МАГАТЭ в лице Гросси взяло на себя функции посредника, уточнил он. Лихачев подчеркнул, что объем восстановительных работ достаточно большой.

Ранее в Запорожской области произошли отключения электричества.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами