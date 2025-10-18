Гросси заявил о начале ремонта линий ЗАЭС после «локального прекращения огня»

Гросси: на ЗАЭС начались работы по восстановлению внешнего энергоснабжения

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о начале ремонта на поврежденных линиях внешнего энергоснабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Соответствующая информация была опубликована в официальном аккаунте агентства в социальной сети X.

Уточняется, что ремонтные работы стали возможны после «установления локальных зон прекращения огня». По словам Гросси, восстановление внешнего энергоснабжения на ЗАЭС имеет решающее значение для ядерной безопасности.

В МАГАТЭ отметили, что российская и украинская сторона конструктивно взаимодействовали с организацией для реализации сложного плана ремонтных работ.

23 сентября высоковольтная линия энергоснабжения Запорожской АЭС «Днепровская» была повреждена из-за обстрелов ВСУ, после чего станция была полностью отключена от внешнего энергоснабжения.

Накануне гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил о переговорах с Украиной о введении так называемого «времени тишины» для ремонта ЛЭП, обеспечивающих внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС. В обсуждении участвовали МИД РФ, Минобороны России и «Росатом». МАГАТЭ в лице Гросси взяло на себя функции посредника, уточнил он. Лихачев подчеркнул, что объем восстановительных работ достаточно большой.

Ранее в Запорожской области произошли отключения электричества.