Украинская сторона скрывает бедственное положение армии в Купянске и Красноармейске (украинское название — Покровск). Об этом во время брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Вы знаете, что поездка в настоящий момент не может осуществиться, потому что действительно киевский режим полностью такую возможность и такое предложение отверг», — заявил он.

Песков добавил, что в Киеве скрывают бедственное положение войск в окурженных районах.

До этого в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки российских войск «Центр» в течение суток отразили 12 контратак ВСУ в районе Красноармейска. Операции проводились в жилой застройке микрорайона Пригородный, а также в частном секторе и восточной части Центрального района.

Президент России Владимир Путин в ходе общения с военнослужащими в Центральном военном клиническом госпитале заявил, что Россия не против пустить украинские и зарубежные СМИ в район под Покровском и Купянском, где были заблокированы украинские силы. После представитель МИД Украины Георгий Тихий в социальной сети X заявил, что журналистов и СМИ, которые посетят эти города со стороны российских позиций будут ждать последствия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде признали, что украинские войска теряют Красноармейск и Димитров.