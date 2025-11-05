Обвиняемый в теракте против генерала Кириллова частично признал вину

Роберт Сафарян, обвиняемый в теракте в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова, частично признал вину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе 2-го Западного гарнизонного военного суда.

Ахмаджон Курбонов, который также является фигурантом этого дела, полностью признал вину.

8 октября Следственный комитет России сообщил, что завершил расследование убийства генерала. Материалы дела были направлены в суд.

Кириллов и его помощник были подорваны 17 декабря 2024 года около дома генерала на Рязанском проспекте в Москве. Злоумышленники заложили взрывное устройство в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. При этом его мощность составила от 200 до 300 граммов тротила.

Позже газета The New York Times со ссылкой на сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила, что это ведомство взяло на себя ответственность за теракт.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что к преступлению причастны Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев. Им предъявили обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.

