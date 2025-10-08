Раскрыт ущерб от теракта против генерала Кириллова

Теракт, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов, причинил ущерб собственникам 14 автомобилей и 28 квартир на сумму более 3,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

8 октября Следственный комитет РФ сообщил, что завершил расследование убийства генерала. Материалы дела были направлены в суд.

Кириллов и его помощник были подорваны 17 декабря 2024 года около дома генерала на Рязанском проспекте в Москве. Злоумышленники заложили взрывное устройство в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. При этом его мощность составила от 200 до 300 граммов тротила.

Позже газета The New York Times со ссылкой на сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила, что это ведомство взяло на себя ответственность за теракт.

Ранее в российском регионе установили бюст генерала Кириллова.