Обвиняемый в убийстве генерала Кириллова признал вину

Ахмаджон Курбонов, обвиняемый в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова, признал вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Курбонов полностью признал вину и раскаялся в содеянном», — отметил собеседник агентства.

В начале октября следователи завершили расследование обстоятельств совершения теракта, в котором погиб генерал Игорь Кириллов. Также в тот день погиб его помощник Илья Поликарпов, а 27 квартир и 13 автомобилей получили повреждения.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что к преступлению причастны Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев. Им предъявили обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.

Следствие установило, что Украина отправила взрывчатку для убийства Кириллова из Польши в Россию под видом бытовых предметов. Затем ее хранил дома один из фигурантов, а потом передал для сборки исполнителю теракта. Следователи также выяснили, что к преступлению причастны гражданин Украины, проживающий в ЕС, и другие лица — их заочно арестовали. Информацию о деталях теракта читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в российском регионе установили бюст генерала Кириллова.