На Украине подполковника минобороны заподозрили в помощи уклонистам

На Украине задержали подполковника по подозрению в переправке мужчин за границу
true
true
true
close
Нацполиция Украины

На Украине задержали подполковника министерства обороны республики по подозрению в переправке военнообязанных мужчин за границу. Об этом сообщили в Telegram-канале офиса украинского генпрокурора.

«Разоблачен заместитель начальника одного из военных представительств министерства обороны Украины, который организовал незаконную переправку мужчин призывного возраста за пределы Украины», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, подполковник организовывал переправку мужчин в Европу. За подобные услуги он просил €7,5 тысячи. Задержание подозреваемого прошло во время передачи денег, следует из сообщения.

В октябре Генпрокуратура Украины сообщила о задержании одного из руководителей центрального межрегионального управления минюста республики. Мужчину подозревают в организации схемы получения неправомерной выгоды от военнообязанных.

В сентябре на Украине при получении взятки был задержан сотрудник правоохранительных органов Николаевской области, который за $2 тыс. помогал мужчинам призывного возраста уходить из территориальных центров комплектования.

Ранее на Украине мужчину мобилизовали вместе с его собакой.

