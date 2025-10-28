На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине мужчину мобилизовали вместе с его собакой

В Харькове сотрудники ТЦК насильно мобилизовали мужчину вместе с собакой
Кадр из видео/Соцсети

В Харькове сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) насильно мобилизовали мужчину вместе с его собакой. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

«В Харькове собаку «мобилизовали» вместе с хозяином», — сказано в сообщении.

На опубликованных изданием кадрах видно, как около десяти мужчин в камуфляже силой усаживают мужчину в микроавтобус, после чего передают ему его собаку, закрывают дверь и уезжают.

В начале октября «Страна» сообщала о похожем случае в Киеве. На опубликованном изданием видео двое мужчин в штатском и один полицейский пытаются затолкать задержанного в микроавтобус. Его собака в этот момент начинает громко лаять и заступаться за хозяина. Впоследствии мужчина и его питомец оказались внутри автомобиля.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Украинские власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, хотя они пытаются всеми способами выехать из страны, часто рискуя жизнью. В социальных сетях публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах.

Ранее тернопольский военный профсоюз потребовал остановить силовую мобилизацию на Украине.

Новости Украины
