На Украине задержан чиновник минюста Украины за помощь уклонистам

СБУ задержала чиновника по подозрению в организации схемы для уклонистов
Одного из руководителей центрального межрегионального управления минюста Украины задержали. Его подозревают в содействии уклонению от мобилизации, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры страны.

Мужчину подозревают в организации схемы получения неправомерной выгоды от военнообязанных. По данным следствия, чиновник за $20 тысяч предлагал решить вопрос о снятии с воинского учета и розыска. Он ссылался на свои связи в территориальных центрах комплектования, социальной поддержки и медицинском учреждении, где должны были выдавать справки о негодности к службе.

В сентябре 2025 года он получил первую часть взятки — $7,5 тысячи. Во время передачи второй части его задержали и объявили о подозрении по статьям о препятствовании работы ВСУ и получении неправомерной выгоды. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

16 сентября на Украине при получении взятки был задержан сотрудник правоохранительных органов Николаевской области, который за $2 тыс. помогал мужчинам призывного возраста уходить из территориальных центров комплектования.

Ранее в Польше задержаны водители поездов, перевозившие украинских уклонистов.

