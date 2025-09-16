На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине задержали правоохранителя, за деньги помогавшего уклонистам

В Николаевской области правоохранитель за деньги помогал уклонистам покидать ТЦК
true
true
true
close
ДБР

Сотрудник правоохранительных органов Николаевской области Украины оказался под стражей за то, что за деньги помогал мужчинам призывного возраста уходить из территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов). Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в Telegram-канале.

«В частности, к нему (правоохранителю — «Газета.Ru») обратился местный предприниматель с просьбой посодействовать в возвращении его подчиненного, которого после проверки документов задержали сотрудники районного ТЦК. Он пообещал за деньги решить вопрос», — говорится в заявлении.

По информации ведомства, уже на следующий день правоохранитель забрал работника из военного комиссариата и договорился с бизнесменом о встрече на трассе Николаев — Киев. При этом за свою «услугу» он потребовал заплатить $2000.

В результате правоохранителя задержали во время «обмена». ГБР Украины предъявило ему обвинения в получении неправомерной выгоды за влияние на должностное лицо. Теперь оказавшемуся под стражей мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее на Украине задержали восемь человек, за деньги помогавших военнообязанным уклоняться от мобилизации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами