На Украине задержали правоохранителя, за деньги помогавшего уклонистам

Сотрудник правоохранительных органов Николаевской области Украины оказался под стражей за то, что за деньги помогал мужчинам призывного возраста уходить из территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов). Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в Telegram-канале.

«В частности, к нему (правоохранителю — «Газета.Ru») обратился местный предприниматель с просьбой посодействовать в возвращении его подчиненного, которого после проверки документов задержали сотрудники районного ТЦК. Он пообещал за деньги решить вопрос», — говорится в заявлении.

По информации ведомства, уже на следующий день правоохранитель забрал работника из военного комиссариата и договорился с бизнесменом о встрече на трассе Николаев — Киев. При этом за свою «услугу» он потребовал заплатить $2000.

В результате правоохранителя задержали во время «обмена». ГБР Украины предъявило ему обвинения в получении неправомерной выгоды за влияние на должностное лицо. Теперь оказавшемуся под стражей мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее на Украине задержали восемь человек, за деньги помогавших военнообязанным уклоняться от мобилизации.