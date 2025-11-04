В Харьковской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по женщине, которая крестилась, стоя на коленях. Кадры инцидента опубликовал военный корреспондент Александр Симонов в своем Telegram-канале.

«Украинский оператор хорошо видел, кто перед ним, так как кружил достаточно долго, чтобы рассмотреть. Но все равно принял решение на эти террористические удары», — написал военкор.

На кадрах показана женщина, которая стоит на коленях и крестится. В нескольких метрах от нее над землей завис беспилотник. Во время приближения дрона женщина вжала голову в плечи. После этого произошел взрыв.

В сентябре командир штурмовой роты группировки войск «Восток» с позывным «Витос» рассказал, что украинские военные при отступлении из села Новопетровское в Днепропетровской области совершали преступления против мирного населения. По словам российского бойца, в населенном пункте войска встречали как пожилых мирных жителей, так и молодые семьи.

Ранее молодежь из 20 стран призвала мировое сообщество осудить военные преступления Украины.