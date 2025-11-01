Молодежь из 20 стран подписала петицию с призывом осудить теракты Киева в России

Представители молодежи из 20 государств подписали петицию с призывом осудить военные преступления и террористические акты, совершаемые Киевом на территории России. Об этом РИА Новости рассказала директор Центра молодежной дипломатии «Легатус» Анна Грогуль.

Подписание документа состоялось в рамках форума молодых дипломатов «Меркурий-2025», который проходил в Мариуполе с 28 по 31 октября. По словам организаторов, на форуме собрались молодые специалисты в сфере международных отношений из исторических регионов России и зарубежных стран для налаживания профессиональных контактов и укрепления межкультурного диалога.

«Участники форума... приняли итоговую петицию, в которой они призвали ООН, каждое отдельное государство и международное сообщество оказать воздействие на руководство Украины с целью заставить его отказаться от совершения новых военных преступлений», — сказала Грогуль.

Петицию подписали представители Венгрии, Ирана, Йемена, Китая, Швеции, Ливана, Монголии, Абхазии, Армении, Белоруссии, Узбекистана, Южной Осетии, России, Словакии, США, Вьетнама, Туркменистана, Бразилии, Нигерии и Чехии.

По словам Грогуль, петиция будет направлена в международные организации.

25 октября посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Киев готовил теракты на железнодорожной инфраструктуре, на Крымском мосту и на множестве других потенциально опасных объектах в России.

Ранее в Крыму предотвратили теракт против высокопоставленного сотрудника МВД.