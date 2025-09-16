На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский боец рассказал о преступлениях ВСУ в Днепропетровской области

РИА: ВСУ при отступлении из Новопетровского совершали преступления против людей
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские военные при отступлении из села Новопетровское в Днепропетровской области совершали преступления против мирного населения. Об этом рассказал командир штурмовой роты группировки войск «Восток» с позывным «Витос» в беседе с РИА Новости.

По словам российского бойца, в селе военные встречали как пожилых мирных жителей, так и молодые семьи.

«Мы одного мужчину с маленьким ребенком вывели. По его словам, когда уходили хохлы, они его жену изнасиловали в подвале», — сказал боец.

Он добавил, что спасти женщину не удалось.

12 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль село Новопетровское в Днепропетровской области Украины. По данным оборонного ведомства, боевая задача была выполнена подразделениями группировки войск «Восток». Помимо этого, российские войска за прошедшую неделю взяли под контроль населенные пункты Хорошее и Сосновка в Днепропетровской области.

В министерстве отметили, что российские военные нанесли поражение четырем механизированным бригадам Вооруженных сил Украины, а также бригаде морской пехоты и трем бригадам территориальной обороны.

Ранее на Западе сделали неутешительное для Украины заявление по поводу Донбасса.

